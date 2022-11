Gestolen wasbeer is Oekraïens symbool geworden voor roofzucht van de Russen in Cherson

De Russen hebben alles gestolen uit Cherson, stelt het Oekraïense ministerie van Defensie. ‘Schilderijen uit kunstgalerijen, antiek uit musea en historische manuscripten uit bibliotheken.’ Maar de grootste verontwaardiging in het land is, gepaard met wat humor, gericht op de diefstal van een wasbeer uit de dierentuin van Cherson.

De video van de diefstal kwam dit weekend naar buiten. Van verschillende kanten is vastgelegd hoe de wasbeer uit een hoek van zijn hok wordt getrokken. Aan zijn staart wordt hij vervolgens in een kooi gegooid. Het blijkt niet te gaan om een Russische militair, maar om Oleg Zoebkov, een dierentuinhouder afkomstig van de Krim, met een eigen YouTube-kanaal. Op zijn pagina was zondag korte tijd een video te zien waarop hij trots zegt hoe hij de beesten met blote handen vangt. Inmiddels is de video weer offline.

Het verhaal ging dat de Rusland-gezinde dierentuineigenaar het dier stal op verzoek van zijn vriendin, journaliste Anna Dolgareva. ‘Het enige goede nieuws uit Cherson is dat mijn vriend een wasbeer heeft weten te stelen’, zette zij op Telegram.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mogelijk zijn er meer wasberen gestolen; in zijn video sprak Zoebkov van zeven van deze beesten. In een tweede video is een vluchtende wasbeer te zien die bij zijn staart wordt gegrepen. Ook is gefilmd hoe militairen een lama in een busje duwen. Volgens de Washington Post heeft op YouTube daarnaast een video gestaan van wolven die werden meegenomen. ,,Dat is veel beter voor die wolven”, zei Zoebkov daarin. ,,Groot terrein, de zonnige Krim en - na een quarantaine - krijgen ze een mannetje.” Als Rusland Cherson zou heroveren, zouden de dieren volgens hem kunnen terugkeren naar de stad.

Vele memes

De diefstal van de wasbeer is in heel Oekraïne veroordeeld. Zelfs het ministerie van Defensie heeft er iets over te zeggen. ‘Hun meest geprezen plundering is een wasbeer uit een dierentuin. Steel een wasbeer en sterf', verscheen zondagmiddag op het Twitteraccount van het ministerie. Koren op de molen van Oekraïense makers van memes, die al massaal werden gedeeld. ‘Oekraïners wisselen maar al te graag tien krijgsgevangenen uit om deze harige kerel terug te krijgen’, tweet ene Sergy gekscherend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

400 oorlogsmisdaden

Met de vele aandacht voor de gestolen wasbeer, is de aandacht wat afgeleid van de grotere oorlogsmisdaden in de stad. President Zelenski heeft zondagavond laten weten dat er zeker 400 gevallen van misdaden door Russische militairen zijn ontdekt in het bevrijde gebied. Op verschillende plaatsen in het gebied zijn lijken gevonden van zowel militairen als burgers, aldus Zelenski in een nachtelijke videoboodschap.



En misschien is dat wel het doel van de filmende Russen, stelt iemand op Twitter. ‘Deze pr-stunt leidt af van de Russische diefstallen uit onder andere het Cherson Museum’, zegt hij. ‘Mensen praten over een wasbeer en vergeten de rest.’



Ook in Rusland heeft de wasbeer inmiddels bekendheid gekregen, mede dankzij journalist Dolgareva die er de oorlogszucht extra mee aanwakkert. ,,We geven de wasbeer niet terug", zei ze. ,,We pakken Cherson terug.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.