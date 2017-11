Gestrande automobiliste zamelt 30.000 dollar in voor dakloze redder in de nood

McClure was onderweg naar vrienden, toen haar auto ermee stopte. Johnny, een 34-jarige voormalig marinier, munitie-expert en gediplomeerd verpleegkundige, benaderde haar en zei dat het niet veilig was om zelf naar een benzinestation te lopen. In plaats daarvan ging hij voor haar op pad. Nadat de behulpzame dakloze haar auto weer aan de praat hielp, beloofde Kate dat ze hem terug zou betalen. Een belofte die uitmondde in een missie om Johnny van straat te krijgen.



De weken na het voorval stopte McClure regelmatig op hetzelfde plekje langs de snelweg en bracht Johnny kleding, eten en geld. De man was haar keer op keer ongelooflijk dankbaar. Toen ze hem een keer ontbijtrepen bracht, vroeg hij haar of ze er ook een wilde. Door dat gebaar kreeg Kate het gevoel dat het allemaal niet genoeg was. ,,Ik wenste dat ik meer kon doen voor deze onzelfzuchtige man, die alles op alles zette om mij te helpen’’, zegt ze tegen Phillyvoice.com.