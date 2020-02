Gestrande Nederlanders Westerdam: ‘Het is één grote puinhoop, we voelen ons onveiliger dan op het schip’

video Zo is het op de corona-crui­se, waar ook Nederlan­ders aan boord zijn: ‘Oudere dame huilde uren in haar hut’

13:08 Op cruiseschip The Diamond Princess, dat momenteel voor de kust van Japan ligt, is de hoogste infectiegraad van het coronavirus ter wereld bereikt. Bij 355 mensen is er besmetting met het virus vastgesteld, wat betekent dat bijna 10 procent van de 3711 personen aan boord besmet is. Lang niet iedereen aan boord is getest. Op het schip zitten ook vijf Nederlanders, die niet besmet zouden zijn.