Getatoeëerde naaktkat Bes ontsnapt, volgers baasje blij: ‘Die wilde niet nog meer pijn’

Brit moet drie jaar cel in om werkend pistool uit 3D-prin­ter

19 september Een 26-jarige Brit moet drie jaar de cel in vanwege een pistool dat hijzelf uit een 3D-printer had laten komen, zo laat de Londense politie weten. Het is de eerste keer ooit dat iemand voor dit vergrijp is veroordeeld in Groot-Brittannië.