Getuige in zaak tegen Israëlische ex-premier Netanyahu komt om bij vliegtuigcrash

Ook de vrouw van Giron komt om

Het vliegtuig verdween kort voor de landing op het eiland Samos. Het wrak ligt 2 kilometer van het vliegveld, ongeveer 30 meter diep in het water. Aan boord zat ook de vrouw van Giron. Ook zij overleefde de crash niet. Tegen Netanyahu loopt sinds april een corruptieproces. De voormalige premier wordt in drie verschillende zaken verdacht van omkoping, fraude en vertrouwensbreuk. Hij wordt er onder meer van beschuldigd dat hij gunsten aan een mediabedrijf had verleend in ruil voor positieve berichtgeving over zichzelf.

Omkoping, fraude en vertrouwensbreuk

In februari dit jaar ontkende Netanyahu nog in alle toonaarden. Het was voor het eerst in de Israëlische geschiedenis dat een nog zittende premier werd berecht wegens corruptie. Vorig jaar al deed de Israëlische politie de aanbeveling Netanyahu in staat van beschuldiging te stellen in minstens twee mogelijke corruptiezaken.



Een van die zaken was de zogenoemde zaak 4000. Daarin wordt Netanyahu beschuldigd van omkoping, fraude en vertrouwensbreuk. Als premier en minister van Communicatie, bij het ministerie van Communicatie waar Giron topman was, zou hij regelgevende beslissingen hebben gepromoot die gunstig waren voor controlerend aandeelhouder Shaul Elovitch van de Israëlische telecomgigant Bezeq. In ruil daarvoor kreeg Netanyahu positieve berichtgeving door Elovitch’ nieuwssite Walla, luidt de aanklacht.