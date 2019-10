Gevreesde ‘backpacker-moordenaar’ Ivan Milat overleden in cel

De zogeheten ‘rugzakmoorden’ vonden plaats tussen eind 1989 en april 1992 in het Belanglo natuurreservaat, 100 kilometer ten zuidwesten van Sydney. De slachtoffers, onder wie twee Britse meisjes, twee Duitse meisjes en een Duitse jongen, waren allen rond de twintig jaar. Zij hadden eerst een lift gekregen van Milat, waarna hij ze op gruwelijke wijze vermoordde en hun lijken in het bos verstopte. Milat, die werkte als stratenmaker, werd uiteindelijk herkend door een backpacker die eerder op het nippertje was ontsnapt aan Milat. Hij sprong uit de auto nadat hij door Milat met een pistool werd bedreigd. Pas vier jaar later, in mei 1994, werd Milat opgepakt. Hij heeft de moorden nooit bekend.

Moorden

Australische autoriteiten hebben altijd vermoed dat Milt aan nog meer moorden in de regio gelinkt kan worden. Door zijn dood zullen verschillende andere verdwijningen waarschijnlijk onopgelost blijven. Over de daden van Milat zijn meerdere documentaires en films uitgebracht. Een van de bekendste voorbeelden is de Australische horrorfilm Wolf Creek uit 2005. Het verhaal is zeer losjes gebaseerd op de daden van Milat.



In 2011 werd bekend dat een familielid van Milat eveneens een gruwelijke moord op zijn geweten had. De dader, een neef van Milat, lokte samen met twee vrienden zijn slachtoffer naar het Belanglo-bos, de plek waar ook Milat zijn moorden pleegde. Hij nam de moord op met zijn telefoon en zou tegen zijn vrienden gezegd hebben dat het nou eenmaal in zijn genen zat om te moorden.



Uit die opname bleek dat de dader de 17-jarige David Auchterlonie met een bijl had geslagen. ,,Dat komt ervan als je rondvertelt dat ik geld van moeder heb gestolen’’, zou hij volgens het officiële politierapport geroepen hebben. De dader sloeg zo hard dat de bijl in de schedel van Auchterlonie bleef steken. Hij was op slag dood.