Gevreesde Italiaanse maffiabaas twee jaar na ontsnapping opgepakt in Brazilië

De Italiaanse maffiabaas Rocco Morabito is maandag aangehouden in het noordoosten van Brazilië. Morabito ontsnapte bijna twee jaar geleden uit een gevangenis in Uruguay waar hij vastzat in afwachting van zijn uitlevering aan Italië. Daar moet hij nog een gevangenisstraf uitzitten van dertig jaar, onder meer vanwege drugshandel en lidmaatschap van een criminele organisatie.

De Italiaan, die wordt beschouwd als het hoofd van de ‘Ndrangheta-groep’, was een van de meest gezochte maffiabazen van Italië. Hij werd samen met een andere Italiaanse maffioso gevangengenomen in een hotel in de Braziliaanse stad Joao Pessoa. Hun arrestatie is het resultaat van een gezamenlijk onderzoek met Italië, zei de federale politie van Brazilië in een verklaring.

‘Cocaïnekoning van Milaan’

Morabito komt uit Africo, aan de zuidkust van Italië. Hij is familie van de grote ‘Ndranghetabaas Giuseppe Morabito. Zijn ster binnen de maffia rees toen hij op zijn 25ste in Milaan ging werken. Omdat Rocco Morabito verantwoordelijk werd voor grote cocaïnetransporten uit Zuid Amerika, werd hij de ‘cocaïnekoning van Milaan’ genoemd. De zeer goed gekleed gaande Morabito werd regelmatig in clubs gesignaleerd met koffers vol cash geld.

De Italiaan wordt nog steeds gezien als een van de hoogste bazen van de maffiagroep die opereert vanuit de zuidelijke regio Calabrië. Als lid van die illustere club, die duizenden leden heeft, regelde hij jarenlang de drugssmokkel tussen Zuid-Amerika, Milaan en andere delen van Europa. Sinds 1994 was hij op de vlucht tot hij door de Uruguayaanse autoriteiten werd gearresteerd in 2017. Hij wist twee jaar later samen met drie andere gedetineerden te vluchten via een gat in het dak van de gevangenis in hoofdstad Montevideo.

Voor zijn arrestatie in 2017 leidde hij een welvarend leven in Uruguay. Hij ging met een Braziliaans paspoort door het leven onder de schuilnaam Francisco Attilio Capelletto Souza en woonde in een statige bungalow in vakantieoord Punta del Este aan de kust. Buurtbewoners hadden geen idee wie hij in werkelijkheid was.

Over de details rond zijn arrestatie is nog weinig bekend. Ook is nog niet bekend gemaakt of en wanneer Morabito zal worden uitgeleverd aan Italië.