Gewapende aanval in Duitse collegezaal: twee doden onder wie dader, drie gewonden

VideoEen man met een vuurwapen heeft vanmiddag in een collegezaal van de universiteit in Heidelberg vier mensen verwond, van wie een inmiddels is overleden. De dader is een 18-jarige Duitser uit Mannheim die zichzelf na zijn daden van het leven beroofde, meldden politie en justitie maandagavond tijdens een persconferentie in dezelfde stad.

Het overleden slachtoffer is een 23-jarige vrouw die naar verluidt in het hoofd werd geraakt en in een ziekenhuis aan haar verwondingen bezweek. De andere slachtoffers, allemaal twintigers, raakten lichtgewond. De schutter had twee geweren bij zich die hij onlangs persoonlijk kocht in het buitenland. Waar precies wil de politie om wille van het onderzoek nog niet zeggen. ,,We hebben aankoopbonnen gevonden en zoeken uit waarom iemand een 18-jarige wapens en munitie verkoopt.’’

De dader had geen wapenvergunning, zijn ouders evenmin, en was niet bekend bij justitie en politie. ,,Het is uitzonderlijk dat we zo weinig weten over een dader’’, aldus politiechef Siegfried Kollmar. De tiener woonde volgens hem op kamers en was zelf ook student. ,,Hij studeerde biologie net als zijn slachtoffers, maar had op een andere dag in de bewuste collegezaal moeten zitten. Vanwege corona zijn de studenten verdeeld in kleine groepen die telkens op een andere dag college krijgen.’’

Dreigappje

De schutter stuurde een bekende vlak voor zijn daden een appje waarin hij dreigde ‘dat nu’ mensen bestraft moeten worden en aangaf dat hij niet begraven wilde worden op een kerkhof maar een zeemansgraf verkoos. In zijn bericht noemde hij geen namen. De politie onderzoekt de echtheid van het bericht en sluit een psychische stoornis niet uit.

De politie ontving om 12.24 uur zeven noodoproepen over een man die een collegezaal van het centrum voor organische biologie was binnengedrongen waar studenten een hoorcollege volgden en in het wilde weg om zich heen schoot. In de ruimte bevonden zich dertig studenten van wie er vier gewond raakten. Daarna vluchtte de dader naar buiten waar hij zichzelf van het leven beroofde. Agenten vonden zijn lichaam om 12.51 uur.

Motief

De onderzoekers hebben nog geen uitspraken gedaan over een mogelijk motief. Daar is het nog te vroeg voor, zei hoofdofficier van justitie Andreas Herrgen. ,,Hier is nog geen betrouwbare informatie over.’’ Onduidelijk is volgens hem ook waarom de schutter niet meer slachtoffers maakte. Hij had een rugzak bij zich die gevuld was met honderd patronen waarmee hij zijn wapens had kunnen herladen. Onderzoek moet uitwijzen waarom hij na vier slachtoffers stopte en of sprake was van een doelgerichte actie tegen bepaalde personen.

Onderzocht wordt ook of derden strafrechtelijk medeverantwoordelijk moeten worden gehouden. Het uitlezen van het mobieltje van de schutter speelt daarbij een belangrijke rol. Het appartement van de dader werd maandagmiddag al doorzocht, bij zijn ouders vonden tijdens de persconferentie een doorzoeking plaats.

De Universiteit van Heidelberg meldt op haar website dat ‘volgens de huidige stand van zaken geen buitenlandse studenten zijn getroffen door de gebeurtenissen.’ Het universiteitsbestuur treft naar eigen zeggen voorbereidingen voor psychologische ondersteuning van alle getroffenen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Forensische speurders bezig met sporenonderzoek op het wapen dat de dader gebruikte en andere wapens die hij bij zich had, al dan niet in de rugzak.

Gevaar geweken

Er zijn volgens de politie geen directe aanwijzingen van betrokkenheid van derden. Desondanks kamde een grote politiemacht het universiteitsgebouw en omliggende terrein veiligheidshalve uit. Daarbij waren ook een speciale en zwaar bewapende politie-eenheid betrokken en een politiehelikopter die vanuit de lucht ondersteuning bood. De politie deelde omstreeks 15.15 uur mee dat het gevaar was geweken.

De universiteit, de oudste van Duitsland, riep studenten via mail op niet naar de campus te komen en wie daar al was om weg te blijven van het bewuste gebied.

De politie maakte omstreeks 13.15 uur via Twitter melding van een grootschalige operatie in Neuenheimer Feld. Daar bevinden zich natuurwetenschappelijke faculteiten en afdelingen van de medische faculteit en het universitair ziekenhuis van de Universiteit van Heidelberg. Het gebied werd afgezet en verkeer omgeleid. De afzetting en omleiding werden omstreeks 17.30 uur opgeheven. Het sporenonderzoek op de plaats delict en op de vindplaats van zijn lichaam is nog bezig.

Opgeschrikt door aanslagen

Duitsland is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door aanslagen. Die waren doorgaans het werk van jihadisten of rechtsextremisten. Zo vielen in 2016 nog twaalf doden toen een moslimextremist inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Hij gebruikte een vrachtwagen.

Schietpartijen op scholen of andere onderwijsinstellingen zijn in Duitsland een zeldzaamheid, maar ze komen wel voor. Zo opende een oud-scholier in 2009 het vuur in een school in Winnenden, een andere plaats in Baden-Württemberg. Meerdere scholieren en docenten kwamen om het leven.

Heidelberg ligt ten zuiden van Frankfurt en heeft ongeveer 160.000 inwoners. De universiteit is een van de bekendste van Duitsland.

Politiewagens voor het universiteitsgebouw in Heidelberg.

Zwaar bewapende leden van de speciale politie-eenheid (SEK) arriveren bij het universiteitsgebouw.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

