‘Gewapende mannen op motoren’ overvallen Rode Kruis-team in Mali: twee doden onder wie medewerker Nederlandse tak

Bij een gewapende aanval op een Rode Kruis-team in Mali zijn twee hulpverleners omgekomen. Het gaat om een medewerker van de Nederlandse tak van de hulporganisatie en een chauffeur in dienst van het Malinese Rode Kruis, zo laat de hulporganisatie weten.

De hulpverleners raakten woensdag dodelijk gewond bij een aanval door gewapende mannen in de regio Kayes, in het westen van het land. De hulpverleners waren onderweg naar de gelijknamige stad, aldus het Rode Kruis. Het gebied waar de hulpverleners reden werd als relatief veilig beschouwd, stelt de organisatie. Alle reizen van hulpverleners in dit gebied zijn voorlopig opgeschort.

De directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Marieke van Schaik, noemt het verschrikkelijk nieuws. ‘Het raakt ons diep’, schrijft ze in een persbericht. Ze benadrukt: ‘Hulpverleners mogen nooit doelwit zijn van geweld, zij zijn er juist om mensen te helpen.’ Om de slachtoffers te herdenken en steun te betuigen worden alle vlaggen op Rode Kruis-kantoren in Nederland halfstok gehangen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag meldt in een reactie op Twitter: ‘Vreselijk bericht dat twee hulpverleners van het Rode Kruis zijn omgekomen in #Mali. Veel sterkte voor de nabestaanden en collega’s. Hulpverleners zijn er voor mensen in nood, daar waar humanitaire hulp het hardst nodig is. Zij mogen nooit doelwit zijn van geweld. #NotATarget.’

Mannen op motoren

De twee slachtoffers maakten deel uit van een team van vier. Ze waren woensdag op de terugweg van een veldbezoek aan de stad Kayes met een voertuig voorzien van het Rode Kruis-logo. Omstreeks 18.00 uur lokale tijd werden ze aangevallen ‘door gewapende mannen op motoren’ die ‘zonder waarschuwing het vuur openden’, meldt het Malinese Rode Kruis op basis van de eerste verzamelde getuigenissen. De aanval vond plaats op het traject Kayes-Koussané. ‘De andere teamleden - de projectcoördinator en de accountant - bleven ongedeerd en zijn diep getroffen door deze tragedie’, luidt het.

De omgekomen chauffeur van het voertuig was een Malinees, het andere slachtoffer had de Senegalese nationaliteit, verklaarde secretaris-generaal Nouhoum Maïga van het Malinese Rode Kruis telefonisch tegenover persbureau AFP. ,,Het Rode Kruis als zodanig was niet het doelwit”, zei hij, sprekend over een mogelijke daad van ‘diefstal’ en niet van jihadisme. ,,We hebben in het verleden overvallen gehad, diefstallen van voertuigen maar geen gedode medewerkers”, aldus de secretaris-generaal.

De aanvallers gingen er vandoor met het voertuig en de uitrusting van de hulpverleners. Het voertuig werd later onbeheerd aangetroffen, zegt Maïga op basis van de aan hem verstrekte informatie. Het Malinese Rode Kruis veroordeelde ‘met de grootste vastberadenheid’ dit incident dat ‘de humanitaire missie naar kwetsbare bevolkingsgroepen ondermijnt.’

Mali, een uitgestrekt Sahelland waar de overheid geen controle heeft over een groot deel van het grondgebied, lijdt sinds 2012 niet alleen onder de verspreiding van het jihadisme maar ook onder de hoge criminaliteit, vooral op de wegen. De regio Kayes, grenzend aan buurland Senegal, wordt beschouwd als relatief beter beschermd tegen geweld dan het centrum, het noorden of de zogenaamde driegrenzenzone met Burkina Faso en Niger.

