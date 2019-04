Gewonde speedbootongeluk Antwerpen overgebracht naar Nederlands ziekenhuis

Slachtof­fer dat per ongeluk blootge­steld werd aan zenuwgas krijgt geen antwoorden van Russen

13:00 Charlie Rowley, de Engelsman die samen met zijn vriendin vorig jaar in het ziekenhuis belandde na te zijn vergiftigd in het Britse Salisbury, heeft “niet echt antwoorden gekregen” tijdens een ontmoeting met de Russische ambassadeur in Londen.