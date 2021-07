Gewonde weduwe van vermoorde president Haïti keer terug voor zijn begrafenis

Martine Moïse, met haar rechterarm in een mitella en gekleed in een kogelvrij vest, werd op de luchthaven van hoofdstad Port-au-Prince ontvangen door interim-president Claude Joseph, twitterde onderminister Frantz Exantus. ,,De first lady is net aangekomen in Haïti om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de staatsbegrafenis van haar overleden echtgenoot”, aldus Exantus. De staatsbegrafenis wordt 23 juli gehouden in Cap-Haïtien, een historische stad in het noorden van Haïti.