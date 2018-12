Gezin dumpt hond in asiel omdat hij in afval wroet

Verstopt in een hoekje van zijn hok, met zijn snuit naar de muur, zo zat de 2-jarige Coby in november in het dierenasiel, nadat zijn baasjes hem daar hadden achtergelaten. ‘Het is zielig’, schreef vrijwilliger Samira El-Hage van het asiel op Facebook. ‘Heel sneu hoe bang hij nu is. Maar Coby is niet agressief. Hij gromt niet naar ons en probeert ook niet te bijten. Hij wil gewoon verdwijnen.’



,,Ik wist meteen dat ik hem uit dat asiel moest halen”, vertelde Leigh Maddox aan de Amerikaanse dierenwebsite The Dodo. Maddox is stichter van Compassion for Cats of Delaware, dat dieren in nood helpt. Ze begon plannen te maken voor de bijna negen uur durende rit tussen het asiel en Dover, Delaware, waar ze een nieuw baasje voor Cody had gevonden. Pilots N Paws, dat asielhonden naar nieuwe baasjes vliegt, kreeg lucht van het verhaal en besloot Coby over te vliegen.



Olivia Fritz, het nieuwe baasje, zag meteen duidelijk dat het niet makkelijk zou zijn het vertrouwen van Coby te winnen. ,,Hij zat zo gespannen in zijn zitje dat mijn man en ik hem eerst bijna niet uit het vliegtuig kregen. Toen hij er eindelijk uit was, raakte hij verlamd van angst. Hij sloot zich af en reageerde op niets.’’