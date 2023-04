Gezondheid van Italiaanse oud-premier Berlusconi verbetert

Afgesneden wolvenkop bij Duitse natuurorga­ni­sa­tie neergelegd: ‘Afschuwe­lij­ke ervaring’

Bij een natuurbeschermingsorganisatie in Duitsland is vrijdag een wolvenkop met afgesneden tong aangetroffen. Dat zet de discussie over het roofdier, die net als in Nederland hoog oploopt, nog verder op scherp.