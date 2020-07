Ghislaine Maxwell zelf óók beschuldigd van seksueel misbruik

VIDEO Duits vliegtuig­je crashte door technisch defect, stervende moeder redde dochtertje (2)

30 juli Het neerstorten van een lichtgewichtvliegtuig in het Duitse Wesel, afgelopen zaterdag, is zo goed als zeker het gevolg geweest van een technisch defect. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Duisburg. Onderzoek moet uitwijzen waarom het toestel crashte in een dakappartement, waarbij drie doden vielen, en niet aan de noodparachute naar beneden kwam.