‘Gif in lichaam Navalny zelfs gevaarlijk voor zijn omgeving’

Studenten­feest in Colombia eindigt in bloedbad met 8 doden na bedreigin­gen via WhatsApp

18 augustus Een huisfeest in het Colombiaanse dorpje Santa Catalina, in de zuidwestelijke provincie Nariño, is zaterdag uitgelopen op een bloedbad. Vier schutters drongen een landhuis aan de rand van Ecuador binnen en schoten acht jonge feestvierders dood. Een dag later werd in dezelfde plaats een negende persoon vermoord, maar het is niet duidelijk of er een verband is met de eerdere aanval.