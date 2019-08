Gigantische explosie in Siberisch munitiedepot: groot gebied geëvacueerd

updateIn de omgeving van de Siberische stad Krasnojarsk is een munitiedepot op een militaire basis ontploft. Op beelden van de ontploffing, die door bewoners op sociale media zijn gezet, is een enorme vuurbal zichtbaar. Russische media melden dat het depot in de plaats Achinsk vermoedelijk door nog onbekende oorzaak eerst in brand vloog waarna het complex met drie grote klappen explodeerde. Er zouden een dode en meerdere gewonden zijn gevallen.

Direct na de gigantische explosie zocht personeel van de basis dekking in bunkers en schuilkelders. Het gebied rondom de basis zou in een cirkel van ongeveer 20 kilometer zijn geëvacueerd. Tienduizenden mensen uit drie dorpen in de buurt hebben hun woning moeten verlaten. Russische media spreken van een ‘massa-evacuatie’.

Het complex ligt op ongeveer 3 kilometer van het dorp Kamenka, ten westen van Krasnojarsk, het dorp Achinsk. Volgens het Russische persbureau TASS lagen er ongeveer 40.000 artilleriegranaten van het kaliber 125 en 152 mm opgeslagen. Zeven gewonden, waarvan twee militairen die op de basis werkten, zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Ze zouden zijn getroffen door granaatscherven. Inmiddels is duidelijk dat op de basis minstens een dode is gevallen.

Door de explosiegolf in de regio Achinsk vlogen de ramen uit veel huizen in de omgeving. De gouverneur van Krasnojarsk is inmiddels naar het gebied gevolgen om de noodsituatie de coördineren. De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu heeft zijn plaatsvervanger Dmitry Boelgakov en een team specialisten naar het rampgebied gestuurd. Inmiddels is de noodtoestand in het gebied afgekondigd. Onbekend is of schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Op sociale media wordt gespeculeerd dat dat daadwerkelijk is gebeurd.