Gijzeling IS in Franse supermarkt: dader doodgeschoten

Gijzelnemer Redouane L. (25) is een bekende van de Franse inlichtingendiensten. Het zou gaan om een inwoner van Carcassonne van 26 jaar oud. Hij was Marokkaanse origine en zou een van de eersten in Frankrijk zijn geweest die aan de jihad wilde deelnemen in het Midden-Oosten. De geradicaliseerde moslim had daarvoor in 2016 een gevangenisstraf uitgezeten wegens drugshandel.



De moeder en zussen van de dader zijn op het laatste moment naar de supermarkt gebracht, waar ze hem wilden overtuigen zich over te geven. Dat lukte niet. De dader eiste de vrijlating van Salah Abdeslam. Abdeslam is de enige nog levende dader van de grote aanslagen in Parijs in november 2015.



Een buurman van de dader omschrijft hem als een 'kalme, sympathieke man met altijd een vriendelijk woord'. Hij woont in een huis met zijn ouders en zussen. Vanmorgen nog zou hij zijn jongste zusje naar school gebracht hebben.



Frankrijk was de afgelopen jaren vaker het doelwit van verschillende islamitische aanslagen. Vooral de aanslagen van Parijs in 2015 en Nice in 2016 raakten het land diep.