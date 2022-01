Gijzeling live gestreamd via Facebook-pagina van synagoge Texas

De Amerikaanse autoriteiten onderhandelen met een man die naar verluidt mensen heeft gegijzeld in een synagoge in de buurt van Fort Worth, Texas. Alle bewoners in de directe omgeving zijn geëvacueerd. Er zijn volgens de politie op dit moment geen gewonden.

De gijzeling vond tijdens een dienst plaats, die een tijdje live gestreamd werden op de Facebook-pagina van de synagoge. Kijkers hoorden schijnbare onderhandelingen tussen de vermeende gijzelnemer en de politie. De krant Fort Worth Star-Telegram meldde dat er tijdens de livestream soms een boze man te horen was die over religie raasde en sprak. Er was niet te zien wat er in de synagoge gebeurde.

Vlak voor 14.00 uur (lokale tijd) zei de man: ,,Je moet iets doen. Ik wil deze man niet dood zien.” Even later viel de verbinding weg. Volgens politiewoordvoerder Dara Nelson hebben FBI-onderhandelaars contact met de persoon in het gebouw. ,,Er is op dit moment geen bedreiging voor het grote publiek”, voegde hij eraan toe. De politie vraagt ​​mensen de omgeving te mijden.

De man noemde herhaaldelijk zijn zus en de islam en gebruikte godslastering. Hij zei ook meerdere dat hij dacht dat hij zou sterven, meldde de Star-Telegram. Het is niet duidelijk of hij gewapend was. Ook is niet bekend hoeveel mensen zich in het gebouw in Colleyville bevonden.

Colleyville is een gemeenschap van ongeveer 26.000 mensen, 23 kilometer ten noordoosten van Fort Worth.

