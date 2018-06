Gijzelaars Parijs bevrijd, gijzelnemer vast

VideoDe politie in Parijs heeft de man gearresteerd die vier uur lang drie mensen gijzelde in het noorden van de stad. De gijzelaars zijn gezond en wel, meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb.

De gijzeling begon omstreeks 16 uur en werd beëindigd omstreeks 20 uur. Het incident vond plaats in de rue des Petites Écuries in het 10e arrondissement, niet ver van de stations Gare du Nord en Gare de l'Est.

'In de war'

De gijzelnemer is volgens Le Parisien een 26-jarige man wiens naam niet voorkwam in de nationale databank met personen die gesignaleerd staan ter voorkoming van radicalisering met een terroristisch karakter (FSPRT). 'Hij was wel bekend bij justitie vanwege kleine vergrijpen (diefstal)'.

Minister Collomb omschrijft de man als iemand die 'psychologisch gedesoriënteerd' is.

Mes op keel

Volgens Le Parisien overmeesterden leden van de BRI (speciale interventie-eenheid) de gijzelnemer nadat een robotbrandweerspuit hem en zijn gijzelaars met water hadden bespoten. Dit omdat een van de drie gegijzelden met benzine was overgoten. De gijzelnemer hield op het moment van zijn overmeestering een mes op de keel van de bewuste gijzelaar. De raakte lichtgewond bij de actie.

Hij zit in voorlopige hechtenis. Het Openbaar Ministerie in de Franse hoofdstad opende een onderzoek tegen hem wegens ontvoering en opsluiting, geweld met een wapen, wapenbezit, bedreiging en poging tot doodslag.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken prees op Twitter het 'professionele optreden' van de politie- en hulpdiensten, in het bijzonder de BRI (Opsorings- en en de Parijse brandweer.

Volledig scherm © AFP

De man verklaarde volgens de politie dat hij in het bezit was van een bom en een pistool. Volgens correspondent Frank Renout had een politie-onderhandelaar contact met de gijzelnemer en was het bewuste pand een bedrijfspand.

'Vage motieven'

Volgens Le Parisien verliepen de onderhandelingen moeizaam omdat de motieven van de man 'vaag' waren. 'Hij eiste in contact te worden gebracht met de Iraanse ambassadeur en beweerde een medeplichtige te hebben buiten het gebouw. De gijzelnemer bevond zich op een binnenplaats met zijn gijzelaars. Een van hen was een zwangere vrouw. Vooralsnog wordt niet uitgegaan van een aan terrorisme gerelateerd incident', aldus de krant. Ze zegt zich te baseren op bronnen dicht bij het onderzoek.

Quote Hij eiste in contact te worden gebracht met de Iraanse ambassa­deur Le Parisien

'Gewonde vrijgelaten'

Geruchten over een vrijgelaten gijzelaar die gewond zou zijn geraakt, bleken niet te kloppen. Het ging volgens Le Parisien om een man die de gijzelnemer tegen het lijf liep in de hal van het bedrijfspand. 'Hij kreeg een klap met een moersleutel tegen zijn wenkbrauwbot, ging ervandoor en zocht zijn toevlucht in een bar. De brandweer ontfermde zich over hem'.