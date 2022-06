Gijzelingsdrama in België: voorwaardelijke vrije man dringt woning ex binnen en doodt haar zoon

België is in de greep van een gijzelingsdrama. Een 44-jarige Belg wist gisteren de woning van zijn ex binnen te dringen. Daarbij kwam de 19-jarige zoon van de vrouw om het leven. Ook zijn zus van 22 jaar raakte ernstig gewond. De man hield zijn ex urenlang gegijzeld, voordat de politie hem kon overmeesteren.

De politie kreeg gisterochtend vroeg rond 5.45 uur een melding dat een man de woning in Merksplas (in de regio Antwerpen) was binnengedrongen. Het bleek de ex-partner, Peter V. De 43-jarige vrouw was op dat moment thuis met haar twee kinderen van 19 en 22 jaar en haar nieuwe vriend (50 jaar).

De ex had vermoedelijk een mes bij zich, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Buurtbewoners spreken over een machete. Met een wapen zou hij Jarne, de 19-jarige zoon van de vrouw, dodelijk hebben verwond. Mogelijk probeerde de jongen zijn moeder te beschermen en moest hij dat bekopen met de dood. Zijn zus en de nieuwe vriend van zijn moeder raakten ook gewond. Zij wisten beide te vluchten.

De dochter belde bij verschillende buren aan voor hulp. Een buurman wilde op dat moment net naar zijn werk vertrekken. ,,Ik zag haar, helemaal in paniek”, vertelde hij. Zij zat volgens hem onder de steekwonden. ,,Ze zat onder het bloed. Eén van die verwondingen was ze aan het stelpen met een laken of handdoek. In haar nek had ze een hele grote wond... Ze riep: ‘Iemand binnen met een zwaard, een machete. Ik denk dat mijn broer dood is.”

De ex-partner was op dat moment nog in het huis met zijn ex. Hij zou haar hebben meegenomen naar de zolderverdieping, waar hij haar urenlang gegijzeld hield. De politie schakelde extra hulptroepen in en liet een bemiddelaar contact leggen met de man. Uiteindelijk kwam hij na elf uur met zijn ex naar buiten. De politie had het hele huis omsingeld en wist hem te overmeesteren. Volgens buren kreeg de man meteen een blinddoek om en werd hij afgevoerd. De vrouw was lichtgewond en werd afgevoerd naar een ziekenhuis.

Wat het motief van de man is geweest, is nog niet bekend. De man, niet de vader van de kinderen, wordt vandaag voorgeleid. Hij wordt verdacht van moord, poging tot moord en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Hij was voorwaardelijk vrij, blijkt nu. Onduidelijk is waar hij precies voor had gezeten. Na afloop van de gijzeling werd de woning nog helemaal uitgeplozen, om er zeker van te zijn dat daar geen ‘gevaarlijke situaties achtergebleven waren’.

Het nieuws over het gijzelingsdrama is hard aangekomen in België. De burgemeester Frank Wilrycx van de gemeente reageerde geschokt: ,,Deze gruwelijke feiten vonden plaats in een anders zeer rustige buurt. Dit nieuws slaat in als een bom... Hier wonen veel jonge gezinnen. Dat een jongeman op zo’n manier om het leven moet komen, is verschrikkelijk.”

Ook de werkgever van de 19-jarige Jarne kan het niet bevatten. ,,Jarne is meteen na zijn schoolcarrière bij ons begonnen, intussen zo’n twee jaar geleden. Hij was nog in opleiding bij ons. Een stille, maar harde werker. Na een klein werkongeval zat hij nu drie weken thuis. Of ik ooit iets van problemen vernomen heb? Nee, niks... Dit alles is een enorme shock.”

Bij het huis liggen bloemen en knuffels. ,,We zijn hard aangedaan door hetgeen gebeurd is”, reageert Tinne Walder van het lokale wijkcomité. ,,Dit komt heel dichtbij. We kennen de familie — die hier zo’n twee jaar woont — niet persoonlijk, maar willen de nabestaanden wel een hart onder de riem steken.”

Buurtbewoners organiseren volgende week zaterdag een witte mars om familieleden en vrienden een hart onder de riem te steken, en tegelijkertijd ook te protesteren tegen zinloos geweld.

