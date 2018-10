Gijzelnemer Keulen bond gasfles aan vrouw en zwoer trouw aan IS

Het incident begon 's middags in een vestiging van McDonald's op het drukke treinstation van de Duitse domstad, aldus de politie vanavond op een persconferentie. De man - wiens identiteit nog niet bekend is - gooide met een molotovcocktail, waardoor een meisje van 14 jaar brandwonden opliep.



Door de vlammen sprong de sprinklerinstallatie van het restaurant aan, waarna de man naar een nabijgelegen stationsapotheek vluchtte. Daar gijzelde hij een vrouw, met wie hij zich verschanste in een kamer achter de winkel. Daar had hij meerdere campinggasflessen, waarvan een aantal met tape aan elkaar gebonden was en een of meerdere aan de vrouw.



De politie, die contact onderhield met de gijzelnemer, viel de apotheek met flitsgranaten binnen vlak voordat hij de vrouw in brand wilde steken. In zijn hand had de man een vuurwapen, waarvan nog niet duidelijk is of het echt was. Agenten schoten meermaals op de man, die zwaargewond raakte en gereanimeerd moest worden. Hij onderging vanavond een spoedoperatie.



De gegijzelde vrouw en het 14-jarige meisje zijn naar het ziekenhuis gebracht maar zouden het naar omstandigheden goed maken.