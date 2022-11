Giro 555 gaat nog vier maanden door voor Oekraïne: ‘Er is enorm veel positief sentiment’

De actie voor Oekraïne van Giro 555 wordt verlengd tot en met 31 maart. Vandaag zou eigenlijk de laatste collectedag zijn, maar gezien de verslechterende omstandigheden in Oekraïne is maandag besloten nog tenminste vier maanden door te gaan.

Volgens een woordvoerder van Giro 555 komen er ook nog steeds ‘waanzinnig veel giften binnen’. Vijf keer meer dan gebruikelijk bij dit soort acties. ,,Er is enorm veel positief sentiment en juist nu is het des te harder nodig”, aldus de woordvoerder.

De teller bij Giro 555 staat ondertussen op 175 miljoen euro om Oekraïners te helpen. Uitgewerkte cijfers over de besteding komen nog, maar grofweg ging zo’n veertig procent van het geld de afgelopen maanden naar hulp om mensen te ondersteunen in hun levensonderhoud. Een fors gedeelte is ook voor het bieden van onderdak.

Ruim 50 procent van het energienetwerk in Oekraïne is deels of compleet verwoest. Om dat te repareren is de hulp van het buitenland nodig. Zonder voldoende stroom wordt deze winter in Oekraïne vermoedelijk de zwaarste sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook binnen het land zijn veel mensen ontheemd. ,,Mensen hebben behoefte aan warmte, door warme dekens en verwarming door generatoren. Cordaid zelf en haar zusterorganisatie Caritas hebben op dit moment de kantoren in Oekraïne voorzien van zonnepanelen en van generatoren om operationeel te kunnen blijven”, zegt de woordvoerder.

Alle Nederlandse hulporganisaties zijn enorm hard bezig om naast de al ontplooide programma’s extra dingen te doen vanwege de groeiende vraag als gevolg van de bijkomende problemen door het winterweer. Een behoorlijk deel van de Oekraïense elektriciteitscentrales is beschadigd door Russische raketten en draait op maar een deel van de normale capaciteit. Daarbij is er ook watertekort. Stichting Vluchteling en Save the Children leveren bijvoorbeeld generatoren aan ziekenhuizen.

