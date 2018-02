'Goed nieuws voor schone lucht': Duitse steden mogen dieselauto's weren

De uitspraak van de hoogste federale bestuursrechter kwam nadat de Duitse staten in beroep waren gegaan tegen verboden, die waren opgelegd door plaatselijke rechtbanken in Stuttgart en Düsseldorf. Het ging om zaken die door milieugroep DUH waren ingediend wegens slechte luchtkwaliteit in die steden.



De federale rechtbank acht een rijverbod voor dieselauto's algemeen toelaatbaar. Het arrest voorziet ook in overgangsperioden en een gefaseerde invoering hiervan. In Stuttgart zijn rijverboden niet mogelijk vóór 1 september 2018. Daarnaast moeten er uitzonderingen mogelijk zijn voor werklieden.



Er is geen financiële compensatieplicht, oordeelde de bestuursrechter verder. ,,Bepaalde waardeverliezen moeten worden aanvaard", zei de voorzittende rechter Andreas Korbmacher.