Gokkende moordoma na klopjacht gepakt in Texaans vakantiepark

Riess wordt ervan verdacht in Minnesota haar 54-jarige echtgenoot om een bedrag van 11.000 dollar van het leven te hebben beroofd. Ze schoot hem dood in hun woning. Sinds eind maart wordt er naar de moordverdachte gezocht. Desondanks zag Riess kans om naar Florida te vluchten. In de plaats Bradenton werd ze vrienden met de 59-jarige Pamela Hutchinson, die een sterke gelijkenis met haar vertoonde. Het lichaam van Hutchinson werd vorige week maandag gevonden op een strand in de nabijgelegen kustplaats Fort Myers. De vrouw bleek al dagen dood.

Identiteit aangenomen

Naar alle waarschijnlijkheid heeft Riess de vrouw omgebracht om haar identiteit aan te kunnen nemen. Ze gebruikte daarbij mogelijk hetzelfde vuurwapen als waar ze haar man mee doodschoot. Huiszoeking bij het slachtoffer leerde dat Riess haar geld, creditcards en identiteitsbewijs na de moord roofde, waarna zij in de auto van Hutchinson op de vlucht sloeg. De afgelopen dagen werd tijdens een grootscheepse klopjacht in meerdere Amerikaanse staten naar de moordende grootmoeder gezocht. Het vermoeden bestond dat vuurgevaarlijke Riess de wijk naar Corpus Christi in Texas had genomen en, gedwongen door geldgebrek, weer aan het moorden zou slaan.

Jackpot in casino

De moeder van drie kinderen en oma van één kleinkind heeft een gokverleden en werd op haar tocht naar Florida al gefilmd, toen ze een hele dag gokkend doorbracht in een Texaans casino. Ook nu bleek het onmogelijk voor Riess om uit de buurt van gokpaleizen te blijven. Ze werd gesignaleerd in het Coushatta Casino Resort in Louisiana, waar ze zelfs de jackpot won.



De politie kwam haar op het spoor, omdat ze haar identiteitsbewijs moest gebruiken om de prijs te kunnen innen. Om de pakkans te vergroten, werden daarop in de staten Texas, New Mexico, Arizona, Californië en Nevada billboards met Riess' afbeelding geplaatst. ,,Je moet echt onder een steen wonen om niet te weten dat zij gezocht wordt’’, zei marshall John Kinsey. En met succes.



Riess werd gezien in Refugio, ongeveer 100 kilometer van Corpus Christy. Federale agenten troffen Riess gisteravond aan in een restaurant in South Padre Island, een vakantiepark aan het strand, zo’n 43 kilometer van de Mexicaanse grens. Kinsey: ,,Het was slechts een kwestie van tijd’’. De politie in Texas werkt nu samen met collega’s in Florida om Riess daar te kunnen vervolgen voor de moord op Hutchinson.