Golfer verdrinkt in vijver bij zoeken bal

De man - woonachtig in het plaatsje Lutz - was gisteren rond 07.37 uur in de ochtend voor het laatst gezien. Dat was bij de derde hole van de baan van de East Lake Woodlands Country Club. Hij speelde met een vriend en was op zoek naar zijn golfbal vlakbij de green. De golfmaat van Jasmines alarmeerde de politie toen hij zijn vriend later niet meer zag.