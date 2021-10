Gouden medaille voor herdershond Inxs die leven van 30 mensen redde

Herdershond Inxs, werkend voor de gendarmerie, ging er bij de uitreiking van de Gouden Medaille voor Nationale Veiligheid netjes voor zitten. Want het ging er bij de kazerne in zijn woonplaats Angoulême plechtig aan toe. De Franse vlag werd gehesen. Achter de herdershond stonden zo’n vijftig gendarmes. De prefect kwam aanlopen, strak in het uniform, met de militaire medaille op een chique kussentje. Ze knielde voor de hond, die subtiel zijn rechterpoot iets vooruitschoof, en spelde met witte handschoentjes de medaille op zijn zwarte tuigje. ,,Inxs, uit naam van het ministerie van Binnenlandse Zaken, geef ik u deze onderscheiding’’, sprak de prefect.