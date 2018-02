Graffiti-artiesten krijgen miljoenen na vernietiging kunst

Toeristische trekpleister

De werken in het graffiti-mekka 5Pointz in New York werden in 2013 door de huisbaas met witte verf overgeschilderd, waarna de gebouwen een jaar later helemaal werden afgebroken. Voor die tijd trok de straatkunst dagelijks duizenden toeristen. De plek werd ook gebruikt in de film Now You See Me, uit 2013.