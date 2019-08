Greta Thunberg voelt zich ondanks wilde zee goed na vier dagen varen

Met nog anderhalve week zeilen voor de boeg is Thunberg nog ruim 4600 kilometer verwijderd van New York, waar zij van 21 tot en met 23 september de klimaattop van de Verenigde Naties hoopt bij te wonen. Die bijeenkomst lijkt ze dus ruimschoots te gaan halen.



Een van de bemanningsleden laat weten dat de zee eindelijk wat gekalmeerd is. Er worden wat spelletjes gespeeld aan bord en Greta trekt daarbij voortdurend aan het langste eind.



Dat de tocht een onrustige start kende, ligt aan de tijd van het jaar. Vanwege het orkaanseizoen is augustus is geen ideale maand om zeilend de oversteek naar Amerika te maken. Toch zat er niets anders op, omdat Thunberg weigert te vliegen. En nu reist ze dus verder over het water, in een snelle zeilboot die nul broeikasgassen uitstoot. De Malizia II is uitgerust met zonnepanelen en onderwaterturbines die elektriciteit genereren.



Greta reist niet alleen; haar vader Svante reist mee, net als filmmaker Nathan Grossman die haar reis gaat vastleggen in een documentaire. Aan boord is daarnaast nog een professioneel zeilteam. De hele tocht kan gevolgd worden via een website, waar berichten en gps-data worden geplaatst. Zo is de actuele locatie van de boot te volgen.