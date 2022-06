Griekenland en Turkije gebruiken eiland Kos als speelbal in oplopende ruzie

Turkije dat zich hardop afvraagt of Kos wel van Griekenland is? Kapitein Giorgos Kellis (45) moet er in de haven van het bij Nederlanders populaire vakantie-eiland hardop om lachen. ,,Ach, dat is allemaal politiek, hoog boven onze hoofden”, zegt de eigenaar van de Malena, het schip waarmee Kellis op het punt staat naar de Turkse stad Bodrum te varen. Na twee jaar van door corona gesloten grenzen kan hij eindelijk weer toeristen op een dagtochtje naar de overkant meenemen, nog geen drie kwartier varen. En juist nu, aan het begin van het toeristenseizoen, trekt Turkije de status van de oostelijke Griekse eilanden in twijfel.