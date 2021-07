Griekenland zet zich schrap voor hittegolf met temperaturen tot 43 graden

Ook Sardinië, het noordoosten van Spanje en het zuiden van Frankrijk worden geteisterd door bosbranden. Meer dan duizend brandweerlieden en andere hulpverleners zijn gisteren in Frankrijk gezet om een grote bosbrand te bestrijden. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen. Het gebied waar de brand woedt ligt tussen Narbonne en Carcassonne. Tot nog toe is ongeveer 8,5 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Doordat ook hoogspanningslijnen zijn getroffen, zijn zowel in Frankrijk als in Spanje en zelfs Portugal afgelopen weekend op diverse plaatsen stroomstoringen ontstaan. In Frankrijk hadden ongeveer 100.000 huishoudens daar last van, meldde netwerkbedrijf RTE.



In Noordoost-Spanje brak zaterdagavond een bosbrand uit, in de buurt van Barcelona. Op Sardinië hebben de bosbranden al 20.000 hectare bos, olijfgaarden en gewassen verwoest in de regio Oristano. Schapen- en geitenfokkers hebben al veel dieren verloren en zowel huizen als landbouw- en industrieterreinen zijn afgebrand. De brand woedt lokaal nog steeds voort en de hulpdiensten vrezen de komst van de mistral, een noordenwind die het traject van de branden zou kunnen veranderen en zo nieuwe gebieden zou kunnen bedreigen.