Griekse moordenaar valt door de mand door sporthorloge

Griekenland is geschokt door de brute moord van een 33-jarige helikopterpiloot op zijn 20-jarige vrouw, en moeder van hun jonge kind. Aanvankelijk verklaarde de man dat drie overvallers haar in hun huis in koelen bloede hadden gewurgd, maar donderdagavond bekende Babis Anagnostopoulos dat hij Caroline Crouch zelf om het leven heeft gebracht na een echtelijke ruzie.

De ontzetting bij de Grieken is extra groot, omdat ze massaal hadden meegeleefd met Anagnostopoulos na diens dramatische verklaring voor de tv-camera’s direct na de moord. Hij vertelde toen hoe hij had moeten toezien dat drie overvallers hen allebei op 11 mei in hun huis in een voorstad van Athene vastbonden, hun dochter onder schot hielden, zijn geliefde voor zijn ogen wurgden en er vervolgens vandoor gingen met 10.000 euro.

Zeker bij bemiddelde Grieken was de schok groot, omdat zij bang waren dat dit met de daders op de vlucht ook hun zou kunnen overkomen. Op de begrafenis zei Anagnostopoulos huilend hoe ‘onze geliefden het meest belangrijk zijn voor ons allemaal’, terwijl hij zijn dochter in zijn armen hield. ,,Je moet altijd op ze passen en genieten van de tijd samen.”

Volledig scherm Caroline Crouch met echtgenoot Babis Anagnostopoulos en hun elf maanden oude dochtertje. © Social Media / The Sun

Argwaan

De politie kreeg echter al snel argwaan, verklaarde het hoofdbureau in Athene vrijdag. Onder meer omdat er voor zo’n brute overval maar weinig sporen waren. Bovendien bleek de camerabewaking enkele uren voor de vermeende overval uitgezet. Daarnaast toonden gegevens van zijn telefoon aan dat Anagnastopoulos door het huis bewoog gedurende de tijd dat hij zogenaamd vastgebonden zat. Maar de belangrijkste aanwijzing: het sporthorloge dat Crouch om had, registreerde al uren voor de verzonnen overval geen hartslag meer.

Quote Eén ding dat me nog verdrieti­ger maakt dan haar dood, is dat onze dochter nu zal opgroeien zonder zich haar prachtige moeder te herinneren Anagnastopoulos tijdens de herdekingsdienst

De bewijzen vormden voor de politie genoeg aanleiding om Anagnostopoulos woensdag aan te houden tijdens een herdenkingsdienst op het eiland Alonnisos, waar de Britse studente Crouch op haar 8ste met haar ouders kwam wonen. ,,Ik prijs me gelukkig dat ik haar kende en dat ze van me hield. En met alle momenten die we samen hadden”, sprak hij daar. ,,Eén ding dat me nog verdrietiger maakt dan haar dood, is dat onze dochter nu zal opgroeien zonder zich haar prachtige moeder te herinneren, vol levenslust.”

Een groot deel van het eiland was bij de dienst aanwezig en zag hoe de politie Anagnostopoulos na afloop per boot naar het nabijgelegen Skiathos afvoerde. Vanaf daar werd hij per helikopter naar Athene gevlogen. Volgens de politie bekende hij na een verhoor van acht uur zijn vrouw te hebben vermoord. Na een ruzie had ze gedreigd hem te verlaten, waarop Anagnostopoulos naar eigen zeggen buiten zinnen raakte en haar met een kussen dooddrukte. Hij bleek ook hun hond te hebben verdronken en aan een trapleuning te hebben gehangen om zijn verhaal over de bruutheid van de overvallers kracht bij te zetten.

Anonieme getuigen

Diverse media voeren nu anonieme getuigen op over de problematische, gewelddadige en ongelijkwaardige relatie tussen Anagnostopoulos en Crouch, waarin zij meerderde keren zou hebben gedreigd te vertrekken. Ze zou voor de nacht van de moord een hotel geboekt hebben.

Behalve tot afschuw leidt de moordzaak ook tot hevige discussies en reflectie. Anagnostopoulos zei in zijn aanvankelijke verklaring dat de overvallers een buitenlandse taal spraken, waarop sommige media speculeerden dat het om Albanezen zou gaan - een achtergestelde en gediscrimineerde minderheid in Griekenland. Anagnostopoulos en Crouch kregen een relatie toen de laatste slechts 15 jaar oud was. Een deel van de Grieken stelt dat dit soort relaties niet ongebruikelijk is en voortvloeit uit de patriarchale samenleving die Griekenland nog steeds is.

