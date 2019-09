Grimmige sfeer in Parijs bij betogingen

In de Franse hoofdstad Parijs zijn vandaag drie grote demonstraties. Meer dan 7500 agenten staan paraat om indien nodig in te grijpen. Een deel daarvan is al in actie gekomen met charges.

Inmiddels zijn al 124 mensen gearresteerd waarvan sommigen hamers en jeu de boules-ballen bij zich hadden die als ‘wapens’ in beslag zijn genomen. Behalve de alweer 45e demonstratie in Parijs van de Gele Hesjes – die ooit begonnen als protestbeweging tegen verhoging van de de brandstofaccijns en tegen de stijgende kosten van het levensonderhoud - is er ook een grote betoging voor het klimaat plus eentje tegen de aangekondigde pensioenhervormingen van president Macron. De eerste opstootjes vonden al rond 10.00 uur plaats bij station Saint-Lazare waar een onaangekondigde demonstratie van ‘gele hesjes’ begon. Agenten zetten traangas in.

Volledig scherm De motorbrigade van de Parijse politie staat klaar om in te grijpen. © AP

Een groep Bretonse demonstranten is ziedend om het onthaal van de politie. De website van de Franse krant Libération beschrijft hoe ze uit Vannes naar Parijs zijn gekomen om te protesteren voor 'fiscale gelijkheid’ en voor 'meer koopkracht’ maar dat hun ogen al meteen rood zijn door het vele traangas op straat. ,,De politie is er niet om ons te beschermen, zoals Macron zegt, maar wil ons beletten te komen. Dat is precies wat de mensen razend maakt, er is geen vrijheid meer", aldus een demonstrant. Ook in de Zuid-Franse stad Toulouse zijn enige honderden Gele Hesjes op straat

Ook op de Place de la Madeleine liepen de spanningen op. ‘Gele hesjes’ werd daar te verstaan gegeven te vertrekken. Demonstreren op het plein is verboden. 1249 mensen werden gefouilleerd en 123 mensen kregen al een boete van 135 euro wegens het demonstreren op een niet toegestane locatie. Na vandalisme bij eerdere demonstraties van de Gele Hesjes zijn bepaalde wijken en straten verboden voor demonstranten. Zo zijn onder meer de wijken met regeringsgebouwen, de Eiffeltoren, de Champs-Elysées en de straten rond Notre-Dame afgezet. Bij dat alles is vandaag ook nog eens monumentendag in Frankrijk waarbij bijna alle historische gebouwen opengaan voor het publiek. Vanwege de verwachte onrust is een aantal gebouwen in Parijs alleen te bezichtigen voor mensen die zich lang van te voren hadden aangemeld. De Arc de Triomphe blijft gesloten.