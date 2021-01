Groep Nederlanders vast op Canarische Eilanden: ‘Passagiers in de kou laten staan’

CORONAVIRUS LIVE | 5487 nieuwe besmettin­gen, Israël begonnen met vaccineren tieners

17:54 De afgelopen 24 uur zijn er 5487 nieuwe coronagevallen in Nederland geregistreerd. Dat is een lichte afname ten opzichte van een dag eerder (5791) en iets meer dan het gemiddelde van de afgelopen week. Israël blijft haast maken met het inentingsprogramma tegen het coronavirus. Vandaag is begonnen met het vaccineren van tieners. Hun ouders moeten daarvoor wel toestemming geven. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.