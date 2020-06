Grondig politieonderzoek naar Zwitserse jongen (8) met speelgoedgeld op zak

Een 8-jarig Zwitsers jongetje heeft nog tot 2032 een aantekening in zijn politiedossier, omdat hij heeft gevraagd of hij in een dorpswinkel in Dietgen een speelgoedbankbiljet kon gebruiken. Hoewel het geld overduidelijk nep was, volgde een grondige huiszoeking door de politie.

Eind april gingen het 8-jarige jongetje, zijn oudere broer (10) en hun buurmeisje naar de dorpswinkel van Dietgen, waar het kind vroeg of hij kon betalen met het bankbiljet. Hoewel het overduidelijk ging om speelgoedgeld, voelden de medewerkers zich verplicht om de politie in te schakelen. De kinderen stoven daarop de winkel uit. ,,Het is ons beleid, we zijn door ons hoofdkantoor geïnstrueerd om zo te handelen”, zegt winkelmanager Tanja Baumann volgens de regionale Zwitserse krant Basler Zeitung. De kinderen vermanend toespreken is niet bij het winkelpersoneel opgekomen, legt Baumann uit, omdat ‘niemand van ons kinderen heeft’.

Een agent bestudeerde camerabeelden en nam een maand later, op 28 mei, contact op met de ouders van het jongetje met de mededeling dat hij ‘een officieel misdrijf’ op het spoor was. De politie doorzocht hun huis de dag erop liefst drie uur lang. Daarbij werden drie briefjes van 50 euro, twee van 20 euro, vijf 10 euro-, en drie 5 eurobiljetten in beslag genomen ‘om misdaad te voorkomen’. Agenten lieten bewakingsbeelden zien aan de ouders waarop te zien was hoe de kinderen bij de kassa stonden.

Van de jongens werd een ‘mug shot’ gemaakt, een politiefoto. De jongen is niet aangeklaagd, maar naar verluidt staat zijn naam nu wel in de politiesystemen geregistreerd tot mei 2032. Het jongetje zou zijn moeder angstig hebben gevraagd ‘of hij nu in de gevangenis komt’. De ouders van de broers krijgen binnenkort een ‘preventiegesprek’ om dit soort voorvallen in de toekomst te voorkomen.

