Groot-Brittannië: Geen plannen Syrië nog een keer aan te vallen

De Britse premier Theresa May licht morgen in het lagerhuis de aanval op Douma toe. Ze raadpleegde het parlement niet over de aanvallen, tot grote woede van de linkse oppositieleider Jeremy Corbyn. Die heeft vanmiddag in Britse media herhaald dat het parlement voor dergelijke aanvallen geraadpleegd moet worden.



Hij herinnerde eraan dat May geen eens een meerderheid heeft in het lagerhuis, want de Conservatieve premier regeert dankzij de steun van een kleine Noord-Ierse partij. Dit kabinet zou dergelijke besluiten niet alleen mogen nemen, bovendien kan militair alleen worden ingegrepen met de zegen van de Veiligheidsraad van de VN, aldus Corbyn. Hij wil een wet die bepaalt dat het parlement eerst toestemming voor militaire acties moet geven.