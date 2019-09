‘Groot-Brittannië werkt hard aan brexitdeal met nieuw voorstel over Brits-Ierse grens’

Amerikaans jongetje (8) overleeft aanval van poema: ‘Ik probeerde met een stok in zijn oog te steken’

6:43 Een 8-jarig jongetje uit Bailey in de Amerikaanse staat Colorado beleefde twee weken geleden de schrik van zijn leven toen hij in zijn tuin plots werd aangevallen door een poema. De jongen is inmiddels aan de beterende hand. ,,Nee, ik had nooit gedacht dat ik met een poema zou vechten”, getuigt hij nu tegen CNN. ,,Maar ik wist wel dat ik er ooit misschien wel eentje zou zien, omdat we nu eenmaal hier wonen.” De poema werd gevonden en geëuthanaseerd.