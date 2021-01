Groot geschapen minikameleon ontdekt in Madagaskar

Derde hoogste jackpot ooit in de VS: 1 miljard dollar voor gelukkige uit Michigan

23 januari Na 37 trekkingen is de prijzenpot van de Mega Millions Loterij in de Verenigde Staten afgelopen nacht eindelijk gevallen. Het prijzengeld was inmiddels opgelopen tot maar liefst 1 miljard dollar en het winnende lot is verkocht in de staat Michigan. Het enige wat de prijswinnaar nu moet doen is zich melden met het kostbare papiertje om daarna de derde hoogste jackpot ooit in de VS bij te kunnen schrijven.