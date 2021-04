Groot verdriet bij The Kelly Family: zangeres Barbara (45) plotseling overleden

De Duits-Britse zangeres Barbara ‘Barby’ Kelly is vorige week donderdag op 45-jarige leeftijd overleden. Dat maakte haar familie vanmiddag in een verklaring bekend op Facebook. Barbara Kelly maakte jarenlang deel uit van The Kelly Family, een excentrieke artiestenfamilie die in de jaren 90 langdurig in de hitlijsten stond. Ze verkochten ruim twintig miljoen albums.

‘Onze geliefde zus Barby is na een kort ziekbed van ons heengegaan. We zijn diep bedroefd en vragen om uw begrip dat we hier op dit moment geen commentaar op zullen geven. We zullen Barby oneindig missen en zullen haar altijd in onze harten houden’, valt te lezen op de Facebookpagina van The Kelly Family. Het is niet duidelijk waaraan Kelly is overleden.

Folksongs

In de jaren 90 stond The Kelly Family met ballades, folksongs, schlagers en popliederen langdurig in de hitlijsten en werden in Europa miljoenen platen verkocht. Van het album ‘Almost Heaven’ gingen drie miljoen exemplaren over de toonbank en van ‘Over the Hump’, waarmee de Kelly’s doorbraken, vier miljoen.

In 1988 was de familie, ondanks de ouderwetse kleren en kapsels vooral bij jongeren populair, na jaren van rondreizen op een woonboot in Keulen honkvast geworden. Tien jaar later betrok de familie het nabijgelegen Slot Gymnich, dat ze voor ruim 13 miljoen mark (6,7 miljoen euro) had gekocht.

Reünie

Desondanks bleef vader Dan, die in 2002 overleed, tegenstander van de consumptiemaatschappij. In de media werd hij vaak een patriarch, tiran of zelfs dictator genoemd, die zijn kinderen maar een beetje zakgeld gaf. Naar school gaan vond hij voor zijn kinderen niet nodig.

Na het overlijden van Dan verdween de band van de radar. Een reünietour in 2017 en 2018 trok tot verrassing van de overgebleven familieleden veel fans naar grote concertzalen.

