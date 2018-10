Grootste betoging in 15 jaar: bijna 700.000 Britten de straat op voor nieuw referendum brexit

De demonstranten in Londen droegen onder meer Europese vlaggen en borden met slogans als ‘Exit brexit’ en ‘Bollocks to Brexit’. Er waren ook opvallend veel jongeren op de been. Een jonge demonstrant had de boodschap: ‘Ik ben 16. Brexit heeft mijn toekomst afgepakt’. Een deel van betogers vindt dat ze in 2016 niet goed wisten waar ze voor stemden. Ze stellen dat ‘ze ons van alles hebben wijsgemaakt en dat daar nu niks van blijkt te kloppen.

Daarom eisen ze een nieuw referendum over de brexitdeal, die ze daarmee een halt willen toeroepen. ,,De beslissing om de EU te verlaten, zal invloed zal hebben op verschillende generaties”, zegt James McGrory, een van de organisatoren. Volgens hem is de mars de grootste betoging in Groot-Brittannië sinds de demonstratie tegen de oorlog in Irak in 2003.

De betogers zetten onder meer voet richting het Palace of Westminster, het Britse parlement. Ook de Londense burgemeester Sadiq Khan nam deel. Hij twitterde dat de mars een ‘historisch moment in onze democratie’ is.

May zegt nee

Premier Theresa May zal zich echter niet snel laten overtuigen om een tweede referendum te houden: ,,Er zal geen tweede referendum zijn. Mensen hebben op 23 juni 2016 voor de brexit gestemd”, klonk het eerder. Toch zijn er binnen haar partij ook voorstanders.

Het is de Britse regering en de resterende 27 EU-landen overigens nog niet gelukt om overeenstemming te bereiken over de scheiding en de relatie daarna. Eigenlijk had er al een akkoord moeten zijn, maar dat bleek onhaalbaar. Brexitonderhandelaar Michel Barnier kreeg eerder deze week meer tijd voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.

Op 29 maart volgend jaar stapt het Verenigd Koninkrijk normaal gezien uit de Europese Unie.