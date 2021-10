Grootste drugsvangst in 15 jaar: Portugese en Spaanse politie onderscheppen 5200 kilo cocaïne

De Portugese en Spaanse politie hebben met hulp van marine en luchtmacht in de afgelopen dagen op open zee de grootste drugsvangst in vijftien jaar gedaan. Ze gingen in internationale wateren in de Atlantische Oceaan aan boord van een 24 meter lang jacht, en vonden minstens 5200 kilo cocaïne verpakt in 183 balen. Totale straatwaarde: circa 200 miljoen euro.

Drie mannen zijn aangehouden die in Portugese media als buitenlanders worden omschreven. Het onderzoek is gedaan met medewerking van onder meer Amerikaanse en Britse politieorganisaties (DEA en NCA). Volgens de Portugese politie was de drugsvangst in Europa de grootste van de afgelopen jaren, en in Portugal de grootste in 15 jaar.

De politie vond en onderschepte het jacht op zee, in de Atlantische Oceaan. Zij vermoedt dat de cocaïne van een internationale drugssmokkelbende was die de drugs via het Iberisch schiereiland Europa binnenloodst. Bij de operatie was ook het Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) betrokken, evenals het landelijk misdaadbureau van het Verenigd Koninkrijk, de NCA.

Afgelopen weekend: zeiljacht met 3000 kilo cocaïne

De melding uit Portugal volgt op het bericht van de Spaanse politie van afgelopen weekend dat eerder deze maand een zeiljacht van drugssmokkelaars op de oceaan is geënterd. Dat leidde tot meerdere arrestaties en de vondst van 3000 kilo cocaïne op de boot.

De politieactie was volgens media erg gewaagd. De zeilboot werd 8 oktober tijdens een zeer hevige storm door een commando van de politie bijna 900 kilometer ten noorden van de Azoren geënterd. In dit onderzoek is sprake van een bende die geleid zou zijn door een 60-jarige Nederlander die in Mijas, vlakbij de Costa del Sol, is gearresteerd.

