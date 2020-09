Grootste Spaanse drugsvangst ooit op zee: ruim 30 ton hasj in zeiljachten, ook Nederlandse

VIDEO ‘Stop alsje­blieft, stop, STOP!’ Eerste debat Trump en Biden ontspoort

8:09 Donald Trump en Joe Biden stonden vannacht voor het eerst tegenover elkaar in een debat. Het ging over grote onderwerpen, maar die verzandden vaak in gehakketak en persoonlijke verwijten. Biden had grote moeite om zich in een verwarrende anderhalf uur te verweren tegen de agressieve Trump: ,,Shut up, man!”