Grootste stad Myanmar heeft weer internet

Man ligt maanden dood in apparte­ment in Wenen, gemeente was hem ‘vergeten’

3 februari Een 66-jarige man heeft twee maanden dood in zijn appartement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen gelegen omdat de gemeentelijke diensten waren ‘vergeten’ het lichaam op te halen. Zijn buurvrouw deed al in november melding van zijn overleden. Eind januari ontdekt ze dat haar buurman nooit was opgehaald.