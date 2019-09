Grootste volksfeest ter wereld barst opnieuw los in München

Excuses van Trudeau na foto met bruinge­schminkt gezicht

7:13 Er is een foto opgedoken waarop de Canadese premier Justin Trudeau zwart geschminkt als Disney-personage Aladdin te zien is. De foto is genomen is de lente van 2001 toen Trudeau, destijds 29, lesgaf op een privéschool. De uitdossing was bedoeld voor een themafeest genaamd Arabian Nights, van zijn school West Point Grey Academy.