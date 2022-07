Grote brand bij Rome, mondkapjes geadviseerd bij uitverkocht Maneskin-concert

De brand ontstond aan het einde van de middag in het Centocelle park in het oosten van de stad. Door de droogte en de harde wind breidde het vuur zich snel uit naar de woonwijk naast het park en enkele autosloperijen in de buurt. Verschillende sloopbedrijven zouden in brand staan, meerdere buurtbewoners hebben harde knallen gehoord.

Bewoners van twee flatgebouwen in de buurt van de brandhaard zijn uit hun huizen geëvacueerd, een deel van de stad is afgesloten voor verkeer en de lokale overheid adviseert andere buurtbewoners deuren en ramen gesloten te houden. De rook heeft zich door de straten verspreid en de wijk in een zwarte mist gehuld. ,,De situatie is dramatisch,” zegt de president van de vijfde deelgemeente Mauro Caliste. Hij raadt mensen mondkapjes te dragen als ze toch de straat op moeten, de rook uit de autosloperijen zou giftig kunnen zijn.

Terwijl de Romeinse brandweer groot materieel inzet om de zich nog steeds uitbreidende brand te bedwingen, hangt er een enkele tientallen meters hoge zwarte rookwolk boven de Italiaanse hoofdstad. Zelfs in het centrum van Rome, hemelsbreed een kilometer of tien van de brandhaard, is de rookkolom duidelijk zichtbaar en goed te ruiken. Op het Circus Maximus, hartje centrum, zijn 70 duizend fans verzameld om vanavond het uitverkochte concert van Maneskin bij te wonen. Dat concert was al omstreden vanwege de oplaaiende corona-pandemie, nu drukken de autoriteiten de bezoekers nogmaals op het hart mondkapjes te dragen tijdens het concert.

De afgelopen weken waren er verschillende grote branden in Rome. Afgelopen maandag stond een pijnbomenbos in het noorden van de Italiaanse hoofdstad in de brand, ook toen moesten verschillende gebouwen uit voorzorg ontruimd worden. Enkele tientallen hectaren pijnbomen gingen bij de brand verloren.

Later in de week vond de politie meerdere brandhaarden, wat er op duidt dat de brand was aangestoken. Ook bij de brand van zaterdagmiddag bestaat het vermoeden dat het het werk is van een pyromaan. ,,De politie moet uitzoeken of het een enkele brandstichter is of dat de georganiseerde misdaad erachter zit,” zegt Claudio Mancini, parlementslid van de centrum-linkse Partito Democratico.

De schade van de brand van zaterdag is nog onduidelijk, zeker is dat opnieuw enkele hectares groen verloren is gegaan. Ook is er lichte schade aan enkele flats en zijn meerdere auto’s uitgebrand.