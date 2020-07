Grote brand in historische kathedraal Nantes, justitie gaat uit van brandstichting

Op foto's en video's op social media is het vuur in het historische gebouw te zien. Vlammen sloegen vanochtend vroeg uit een groot raam hoog boven de hoofdingang. Rond kwart voor acht werd de brandweer gealarmeerd. Volgens lokale media zijn nu zeker zestig brandweermannen aanwezig bij de kerk. Vanaf acht uur zijn de vlammen verdwenen en is er veel dikke rook te zien. Rond tien uur gaf de brandweer aan dat de brand onder controle is. Franse media melden dat de brand begon in het schip van de kathedraal. Het grote orgel zou totaal verwoest zijn en voor het deel waar het orgel zich bevindt, bestaat instortingsgevaar. Ook glas-in-loodramen zijn gesneuveld en de gevel van het gebouw erg beschadigd.

‘Erg treurig’

Niet de eerste keer

Nantes ligt in het westen van Frankrijk. De kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus is een officieel een historisch monument. De bouw van de kerk begon in de 15de eeuw en liep tot de 19de eeuw. Ook in 1972 woedde een brand in het gebedshuis toen een klus van een dakdekker verkeerd liep. Het dak werd toen verwoest en het gebouw was tot 1985 gesloten wegens restauratiewerkzaamheden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het gebouw al eens verwoest door een bombardement van de geallieerden.



Een brand als deze doet in Frankrijk gelijk terugdenken aan de brand in de Notre-Dame in Parijs, in april vorig jaar. Daar sloegen hoge vlammen uit het dak van het historische gebouw en veroorzaakten een enorme ravage.



In 2015 woedde er in Nantes een brand in de basiliek van Sint-Donatien en Sint-Rogatien. Het vuur verwoestte het achterste gedeelte van het gebouw uit de 19de eeuw en een deel van het gebouw stortte in.