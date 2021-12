Grote brand in wolkenkrabber Hongkong: meer dan 300 mensen vast op dak

Europa pakt ‘privéleger’ van Poetin aan

Europa wil korte metten maken met de Wagner-groep, ook wel beschouwd als het ‘privéleger’ van Vladimir Poetin. De tegoeden van de groep en andere bezittingen in het westen worden onmiddellijk bevroren, leden ervan mogen Europa niet meer in en financiële steun aan de groep is vanaf nu ook verboden.

14 december