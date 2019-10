Grote demonstratie voor vrijlating Catalaanse leiders

Door VS vrijgela­ten spion in Moskou opgevangen door vader

12:01 De Russische Maria Boetina (31), die eind vorig jaar in de VS werd veroordeeld omdat ze ‘actief was als een niet-geregistreerde Russische agente’, is vandaag in Moskou geland. Ze werd daar opgevangen door haar vader. De Amerikanen hadden Boetina gisteren vrijgelaten uit de gevangenis in Tallahassee (Florida).