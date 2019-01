Grote explosies op universiteit Lyon

Mogelijk zijn er gasflessen in brand gevlogen die op een terras waren opgeslagen door een bouwbedrijf dat het dak waterdicht maakte. Alle aanwezigen, ruim 800 mensen, op de universiteit werden geëvacueerd vanwege het incident. Volgens de universiteit zullen de bluswerkzaamheden de hele dag duren.



De explosies vonden rond 9.00 uur plaats. In het gebouw is onder meer die biologiefaculteit en universiteitsbibliotheek gevestigd. Rond 10.30 uur kon de bibliotheek weer open. De hoofdcampus van de universiteit bevindt zich in Villeurbanne, een gemeente in de buurt van Lyon.



Op sociale media worden filmpjes en foto’s verspreid van de explosies en de brand. Daarop is donkere rook boven het gebouw te zien en harde explosies te horen.



Volgens de universiteit zijn er geen problemen met chemicaliën geweest.