Grote groep gewapende mannen valt goudveld in Suriname aan

Een groep van 28 mannen, gewapend met pistolen en automatische geweren, heeft woensdag 6 medewerkers op een goudveld in Suriname aangevallen, meldt de Surinaamse nieuwswebsite Waterkant . De aanval vond plaats nabij het dorp Godo Olo, in het oosten van het land. Het is al langere tijd onrustig in Surinaamse gebieden die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen, zoals hout, goud en andere delfstoffen.

Waterkant sprak met de bestuurder van een graafmachine, die een van de zes slachtoffers was van de gewapende aanval bij Godo Olo. ,,Ze hebben op me geschoten, maar ik ben gelukkig niet geraakt. Ik ben mishandeld en heb pijn over heel mijn lichaam”, vertelde hij aan de nieuwswebsite.

Volgens Waterkant is de aanleiding voor de aanval de onvrede die onder de lokale bevolking bestaat over de vergunningen die de regering uitgeeft, waardoor er houtkap en gouddelving kan plaatsvinden. Inheemse bewoners beklagen zich er volgens Surinaamse media al jaren over dat derden, veelal mensen en bedrijven afkomstig uit hoofdstad Paramaribo, grondrechten en mijnconcessies krijgen van de regering om in hun leefgebieden de natuurlijke hulpbronnen te ontginnen. Dat gebeurt volgens hen zonder dat zij als lokale bewoners worden geconsulteerd. De inheemse bevolking van Suriname is een kleine, sterk gemarginaliseerde groep in Suriname.

Begin mei werden in een gebied rond het dorp Pikin Saron, zo’n 60 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Paramaribo, ook al medewerkers van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) mishandeld en gegijzeld. Bovendien werden hun voertuigen gestolen. Truckchauffeurs en medewerkers van het Surinaamse mijnbouwbedrijf Grassalco werden eveneens gegijzeld. De daders schoten op agenten van de politiecontrolepost in Pikin Saron en staken die post in brand, aldus de krant De Ware Tijd. Leger en politie bevrijdden de gegijzelden dezelfde dag nog. Ook in Maripaston, niet ver van Pikin Saron, was het destijds onrustig.