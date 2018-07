Grote natuurbranden Griekenland eisen zeker 50 levens en 150 gewonden

Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk nog verder op. Volgens Griekse media worden in dorpen ten oosten van Athene nog steeds verkoolde lichamen gevonden. Verslaggevers van televisiezender Skai vertelden in een huis de lichamen van twee vrouwen en kinderen te hebben gevonden.

Ooggetuigen vertelden aan persbureau Reuters dat zij in het kustplaatsje Mati, ten noordoosten van Athene, verkoolde lichamen hadden gevonden van mensen die tevergeefs hadden geprobeerd voor het vuur te vluchten. Het populaire toeristenplaatsje is grotendeels verwoest. Het vuur drong ook het centrum van de naburige havenstad Rafina binnen. Honderden mensen werden met boten in veiligheid gebracht.

Ook in de buurt van de toeristenplaats Kineta, zo'n 40 kilometer ten westen van hoofdstad Athene, woedt een grote natuurbrand. De bevolking is opgeroepen om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. De rook kan voor ernstige gezondheidsproblemen zorgen, aldus de lokale brandweer.

Meerdere mensen zijn nog vermist. Onder hen zouden vier Deense toeristen zijn. De kust ten oosten en westen van Athene is een populair vakantiegebied. Of er buitenlandse toeristen onder de slachtoffers zijn, is niet bekend.

Rookwolken boven Athene

Door de sterke wind hangen er ook rookwolken boven de Griekse hoofdstad. Een snelweg tussen Athene en Korinthe, een van de drukste wegen in het gebied, is momenteel afgesloten. Ook het treinverkeer raakte ontregeld. Volgens een lokale burgemeester zijn in zijn gemeente zeker honderd huizen in vlammen opgegaan en minstens tweehonderd auto's.

De Griekse premier Alexis Tsipras heeft wegens de branden zijn bezoek aan Bosnië afgebroken. Ook is de noodtoestand uitgeroepen in de regio en heeft Griekenland hulp gevraagd aan de Europese Unie. Cyprus heeft aangeboden brandweerwagens en personeel te sturen. Doordat de wind in de nacht is gaan liggen, zijn de branden inmiddels wel minder geworden. ,,We hopen de branden vandaag te blussen'', liet een brandweerman weten op de televisie.

Natuurbranden zijn in Griekenland niet uitzonderlijk. Een relatief droge winter heeft echter voor extra brandgevaar gezorgd.

Volledig scherm In het toeristenstadje Mati kwamen 26 mensen om in een verkeersopstopping © AP

Volledig scherm Bosbranden in Griekenland, nabij Athene. © REUTERS